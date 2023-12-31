كيف أسهمت "طرق الحمير" في الهجرة غير الشرعية من الهند إلى أمريكا؟

ويزعم المهاجرون أنهم دفعوا مبالغ تتراوح بين 43 ألف يورو إلى 130 ألف يورو للمهربين، إذ إن طرق الهجرة غير الشرعية هذه معروفة جيدًا في الهند، ويُطلق عليها اسم "طرق الحمير" من المصطلح البنجابي دونكي، والذي يعني "الانتقال من مكان إلى آخر".

وأوضحت الصحيفة، أن هذا الحادث يسلط الضوء على الزيادة الكبيرة في الهجرة الهندية غير الشرعية خلال السنوات الخمس الماضية، لافتة إلى أنه وفقًا لمركز "بيو" للأبحاث، في عام 2021، كان هناك ما يقدر بنحو 725 ألف هندي غير شرعي في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل ارتفاعًا مستمرًا منذ عام 2017.

ويحتل الهنود المرتبة الثالثة في قائمة أكبر مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، بعد المكسيكيين والسلفادوريين، إذ زادت محاولة الهنود عبور حدود الولايات المتحدة أكثر من عشرة أضعاف في الفترة من 2019 إلى 2023، مع تسجيل نحو 97 ألف حالة إضافية، معظمها من الحدود الجنوبية.

وأشارت "لوموند" إلى أن هذه المآسي التي وقعت خلال هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر هزَّت الرأي العام الهندي، إذ تم العثور على عائلات غارقة في الأنهار أو متجمدة حتى الموت بالقرب من الحدود؛ ما يعكس اليأس أو المعلومات المضللة التي تحرك هذه المخاطر والتحديات التي يواجهها اقتصاد الهند الديناميكي الذي يعاني ندرة الوظائف، وغير قادر على استيعاب تدفق العمال الجدد.

"طرق الحمير" والمؤثرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وأكدت أنه رغم قصص النجاح التي حققتها الهند في وادي السليكون، فإن قسمًا كبيرًا من المهاجرين غير الشرعيين يتألف من رجال من ذوي التعليم الرديء الذين يسعون إلى الهروب من خلفياتهم الزراعية، إذ أدت هذه الظاهرة إلى تطبيع "طرق الحمير" مع الثقافة الشعبية، والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يصورون هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر.

وبحسب الصحيفة، لا يقتصر هذا الارتفاع في الهجرة غير الشرعية على الولايات المتحدة، إذ شهدت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضًا تدفقًا للهنود الباحثين عن طرق بديلة، إذ أبلغت وزارة الداخلية البريطانية عن وصول 670 هنديًّا على متن قوارب مؤقتة بين كانون الثاني وآذار 2023، بينما سجلت وكالة فرونتكس أكثر من 7000 مهاجر هندي غير شرعي على حدود الاتحاد الأوروبي في عام 2022.

وختمت الصحيفة قولها، إن الارتفاع المثير للقلق في الهجرة الهندية غير الشرعية يسلط الضوء على تعقيدات التحديات الاقتصادية، والمعلومات المضللة، وتطبيع الرحلات المحفوفة بالمخاطر، حاثة الهند وبلدان المقصد على معالجة الأسباب الجذرية وإيجاد حلول لهذا القلق المتزايد.

المصدر: صحيفة "لو موند" الفرنسية