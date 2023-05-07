رئيس فاغنر: لا يمكننا شن أي هجوم في باخموت

وقال إن قوات فاغنر تفتقر إلى الذخيرة ولا يمكنها مواصلة أي هجمات أخرى بالقرب من المدينة، الخاضعة للحصار الروسي منذ نحو عشرة أشهر.

وتابع "لأنني سأقود المزيد من الرجال إلى موت محقق . فسوف نبدأ في العاشر من مايو في سحب الوحدات".

وأوضح أن قواته استولت على 95 بالمئة من باخموت وهي مدينة في شرق أوكرانيا كان يبلغ عدد سكانها أكثر من 70 ألفا قبل الحرب.

وقال "نسبة الخمسة بالمئة المتبقية لا تشكل أي أهمية فيما يسمى بالتقدم الناجح وفي مسيرة الجيش الأحمر (الروسي) إلى الغرب (غرب أوكرانيا)".