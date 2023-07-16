بايدن يتفاخر بأدائه الاقتصادي ويتحدث عن "رقم قياسي"

أبدى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رضاه عن النتائج الاقتصادية التي حققها منذ الوصول إلى منصبه في البيت الأبيض، في يناير 2021، خلفا لسابقه الجمهوري، دونالد ترامب.

وكتب بايدن، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن نهجه في الاقتصاد أتاح إحداث 13.2 مليون وظيفة.

وتابع الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة تقترب من بلوغ رقم قياسي في انخفاض معدل البطالة، مضيفا أن التضخم يقترب أيضا من أدنى مستوى له في عامين.

واستطرد أن ما جرى تحقيق لم يكن بمثابة صدفة، في إشارة إلى أنه كان ثمرة جهد من إدارته، متعهدا بأن يواصل جهوده لخفض تكاليف ذوي الدخل المنخفض.

وكثف بايدن من حديثه عن الأداء الاقتصادي لإدارته، بينما يمضي قدما في سباق البيت الأبيض لسنة 2024، رغم اعتراضات من داخل المعسكر الديمقراطي نفسه، بسبب تقدمه في العمر.

ويقول منتقدو بايدن، إنه تمكن من إحداث وظائف بالفعل، لكنهم ينبهون إلى "لهيب الأسعار"، وكيف أن الكثير من الأمريكيين لم يعودوا قادرين على مجاراة تكاليف العيش، رغم عملهم بدوامات كاملة.