وزير إسرائيلي: الإدارة الأمريكية تتصرف تجاه نتنياهو بطريقة "مذلة"
قال وزير من حزب "الليكود" الإسرائيلي خلال محادثة مغلقة، الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية تتصرف تجاه نتنياهو بطريقة "غير عادلة ومذلة"، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وذكرت الصحيفة أن الوزير الليكودي صرَّح بما يعتقده كثيرون في الحكومة الإسرائيلية ولا يقولونه صراحة، ناقلة عن الوزير قوله: "ليس من شرف نتنياهو أن يطلب لقاءه. وإن ذلك بالتأكيد حدث صعب وإشكالي".
يأتي ذلك على خلفية الأزمة المتفاقمة بين إسرائيل والولايات المتحدة، حيث تم توجيه دعوة للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لزيارة البيت الأبيض، الثلاثاء المقبل، فيما تم تجاهل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وصرَّح وزراء آخرون في الحكومة الإسرائيلية، أن موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه إسرائيل أشد قسوة من موقف إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وكشفت الصحيفة أن هناك وزراء دعوا هرتسوغ لرفض الدعوة لزيارة البيت الأبيض في ضوء معاملة نتنياهو.
يشار إلى أنه بعد ساعات قليلة من وصوله إلى واشنطن، سيصل هرتسوغ إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وفي وقت لاحق، سيلتقي هرتسوغ مع نائب الرئيس كامالا هاريس، ووزير الخارجية أنتوني بلينكين، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان. وفي اليوم التالي سيلقي كلمة احتفالية في مجلسي النواب والشيوخ.
ومجرد دعوة هرتسوغ لواشنطن، للمرة الثانية في أقل من عام، هي شكل من أشكال التحدي لنتنياهو، الذي لم يتلق دعوة منذ 7 أشهر، وهي فترة زمنية غير مسبوقة لدعوة رئيس وزراء للزيارة بعد تشكيل حكومته، بحسب الصحيفة.
وتابعت الصحيفة: "بالتأكيد عندما تكون القضايا الساخنة مثل إيران والفلسطينيين والتوترات في لبنان على جدول الأعمال".