وزير إسرائيلي: الإدارة الأمريكية تتصرف تجاه نتنياهو بطريقة "مذلة"

قال وزير من حزب "الليكود" الإسرائيلي خلال محادثة مغلقة، الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية تتصرف تجاه نتنياهو بطريقة "غير عادلة ومذلة"، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وذكرت الصحيفة أن الوزير الليكودي صرَّح بما يعتقده كثيرون في الحكومة الإسرائيلية ولا يقولونه صراحة، ناقلة عن الوزير قوله: "ليس من شرف نتنياهو أن يطلب لقاءه. وإن ذلك بالتأكيد حدث صعب وإشكالي".

يأتي ذلك على خلفية الأزمة المتفاقمة بين إسرائيل والولايات المتحدة، حيث تم توجيه دعوة للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لزيارة البيت الأبيض، الثلاثاء المقبل، فيما تم تجاهل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وصرَّح وزراء آخرون في الحكومة الإسرائيلية، أن موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه إسرائيل أشد قسوة من موقف إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.