الكرملين يحذر من خطة بولندية لنشر قوات على حدود روسيا

قال الكرملين،‭‭ ‬‬اليوم الأربعاء،‭‭ ‬‬تعليقا على تقارير إعلامية أفادت بأن بولندا تخطط لإرسال قوات إلى حدود فنلندا مع روسيا، إن مثل هذه الخطوة قد تؤجج التوتر، وإن روسيا ستعتبرها تهديدا.

وقال رئيس مكتب الأمن القومي في بولندا، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن بلاده سترسل "فريقا من المستشارين العسكريين" إلى فنلندا استجابة "لطلب رسمي لدعم من الحلفاء في مواجهة هجوم مركب على الحدود الفنلندية".

وأضاف: "فريق المستشارين العسكريين سيقدم معرفته في الموقع بشأن أمن الحدود وأيضا في ما يتعلق بالعمليات".

وأغلقت فنلندا حدودها مع روسيا بعد موجة مفاجئة من تزايد وصول اللاجئين تقول هلسنكي إنها منسقة من روسيا، وهو أمر نفته موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مكالمة مع الصحفيين، في ما يتعلق بتحريك بولندا المحتمل لقوات صوب الحدود: "هذا إجراء زائد لا داعي له لضمان أمن الحدود؛ لأنه في الواقع لا يوجد تهديد هناك".

وأضاف: "على الفنلنديين أن يدركوا بوضوح أن هذا سيشكل تهديدا لنا على أساس زيادة تركيز وحدات عسكرية على حدودنا".