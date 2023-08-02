تحذيرات من انهيار منظومة الأبحاث في إسرائيل بسبب التعديلات القضائية
حذر رؤساء الجامعات الإسرائيلية، وأعضاء مجلس الأبحاث والتطوير المدني، والمجلس الاستشاري القومي للحكومة الإسرائيلية في مجال الأبحاث والتطوير، من انهيار البنية التحتية للأبحاث.
وتلقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تحذيرات من انهيار منظومة الأبحاث في إسرائيل، بسبب المضي قدمًا في التعديلات القضائية، بحسب صحيفة "ذي ماركر".
وذكرت الصحيفة، اليوم الأربعاء، أن رؤساء الجامعات، ومراكز الأبحاث القومية وجهوا رسالة جماعية مساء أمس للحكومة الإسرائيلية، محذرين من مؤشرات مقلقة تشير إلى انهيار منظومة الأبحاث القومية في إسرائيل.
وحسب الصحيفة: "لفتت الرسالة إلى هروب علماء نشيطين من إسرائيل مع وجود مؤشرات على إلغاء تعاون دولي مع الجامعات الإسرائيلية، وإلغاء تبرعات للأبحاث والتعليم العالي".
وأوضحت الرسالة الموجهة إلى نتنياهو، أن "الأضرار المتراكمة والمستمرة تشكل خطرًا حقيقيًّا على مستقبل الأبحاث بشكل عام في إسرائيل، وهذا الضرر غير قابل للإصلاح".
وأضافت: "من واجبنا أن نعلمك بذلك، للحفاظ على التفوق العلمي الإسرائيلي، والذي يعتبر من أهم مراكز القوة الاقتصادية والأمنية في إسرائيل".
ونسب الموقعون على الرسالة هذا الخطر إلى "الخطوات التشريعية" التي تسببت بضرر في العمل العلمي".