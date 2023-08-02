تحذيرات من انهيار منظومة الأبحاث في إسرائيل بسبب التعديلات القضائية

وحسب الصحيفة: "لفتت الرسالة إلى هروب علماء نشيطين من إسرائيل مع وجود مؤشرات على إلغاء تعاون دولي مع الجامعات الإسرائيلية، وإلغاء تبرعات للأبحاث والتعليم العالي".

وأوضحت الرسالة الموجهة إلى نتنياهو، أن "الأضرار المتراكمة والمستمرة تشكل خطرًا حقيقيًّا على مستقبل الأبحاث بشكل عام في إسرائيل، وهذا الضرر غير قابل للإصلاح".

وأضافت: "من واجبنا أن نعلمك بذلك، للحفاظ على التفوق العلمي الإسرائيلي، والذي يعتبر من أهم مراكز القوة الاقتصادية والأمنية في إسرائيل".

ونسب الموقعون على الرسالة هذا الخطر إلى "الخطوات التشريعية" التي تسببت بضرر في العمل العلمي".