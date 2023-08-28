"جيروزاليم بوست": أصبح لدى إسرائيل حكومة يمينية خالصة وهذا يمثل كارثة كاملة

حصلت إسرائيل أخيرًا على مبتغاها الذي لطالما سعت وراءه وهو حكومة يمينية خالصة، ويتفق معظم الإسرائيليين ومن ضمنهم الكثير من الجناح اليميني على أن هذا يمثل كارثة كاملة وشاملة، بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" في تقرير لها .

وقدم الفيلسوف الإسرائيلي د. "ميكا غودمان" تقييمًا متفائلًا حيال مستقبل إسرائيل حتى وهي في خضم انهيار وحدتها جراء الإصلاحات القضائية.

يعارض "غودمان" الإصلاحات القضائية، وليس في ذهنه أي أوهام بأنه لطالما بقي هذا التحالف في السلطة، فمن المرجح أن تكون السنوات المقبلة عبارة عن جحيم متواصل من المحاولات أحادية الجانب للسيطرة على السلطة وانتهاك حرية الأقليات يقابلها عصيان مدني مستمر.

لكنه يقول إنه عندما لا يعود التحالف يملك زمام السلطة وذلك اليوم آت إذا لم يكن في الغد، فإنه عندما تتم الدعوة إلى الانتخابات، فإن إسرائيل التي ستنبثق ستكون واحدة أخرى يعتريها التغيير بشكل عميق.

ويفسر "غودمان" بأن العمليات التي غذَّت الغضب في إسرائيل ستؤدي إلى عصر جديد من الواقعية، وسينتهي معها عصر الأوهام، ويرى أن اليمين سيمر بتجربة مشابهة بتلك التي أدت إلى انهيار اليسار في أعقاب السنوات العاصفة للانتفاضة الثانية.

وقال إن هذه الحكومة كانت ضربًا من الخيال في أوساط اليمين، وكان هذا الخيال مفيدًا جدًّا لليمين لأنه كان الجواب على التساؤل: أنك في الحكومة منذ اربعين سنة لماذا ليست إسرائيل هي الجنة الموعودة؟ الجواب عند اليمين أنه لم يكن بحق يمتلك السلطة.

المصدر: "جيروزاليم بوست"