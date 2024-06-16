بلومبيرغ: ميلوني تستخدم "مجموعة السبع" لتعزيز ظهورها

وبدت ميلوني مرتاحة عندما التقت بالرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، حيث كان الاثنان يمزحان ويضحكان، وهذا ليس مفاجئًا نظرًا لمدى توافقهما في القضايا الاستقطابية مثل الإجهاض وحقوق المثليين.

ولفت الموقع إلى حضور ضيف الشرف البابا فرانسيس، في المرة الأولى التي يحضر فيها البابا مجموعة السبعة، وهذا ما حدد نغمة الحدث الذي ينبغي عادة أن يركز على الجغرافيا السياسية.

ورغم استياء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، من التركيز على موضوع الإجهاض واعتبراه دعاية انتخابية، إلا أن ميلوني تمسكت بالإشارة المباشرة إلى الإجهاض وجعلته عنصرًا أساسيًا في البيان.

وأشار المسؤولون الفرنسيون إلى أن تواصل ميلوني كان مثيرًا للإعجاب، لكنهم أعربوا عن أسفهم على الافتقار إلى الحميمية تجاه التجمع كاملًا، وأعربوا عن أسفهم لوجود فرص قليلة جدًا لإجراء محادثات غير رسمية.

وخلص الموقع إلى أن عرض ميلوني في القمة كان مميزًا، وقد حرصت على أن يعرفها الجميع.

ومع عودة الجرحى السياسيين إلى وطنهم، بدت رئيسة الوزراء الإيطالية في أول ظهور لها كمضيفة لمجموعة السبع أكثر ارتياحًا مع زعماء الجنوب العالمي.