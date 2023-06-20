واشنطن تعلن غدًا حزمة مساعدات "ضخمة" لأوكرانيا
من المقرر أن تكشف واشنطن، غدًا الأربعاء، حزمة مساعدات أمريكية "ضخمة" جديدة لأوكرانيا، من أجل تشجيع الشركات الخاصة على الاستثمار في إعادة إعمار أوكرانيا، وفقًا لما صرح به وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن.
وتحتضن العاصمة البريطانية مؤتمرًا بالتعاون مع كييف بشأن تعافي أوكرانيا، يومي الأربعاء والخميس المُقبلين، بمشاركة 1000 مسؤول أجنبي من 60 دولة، إلى جانب رؤساء شركات ومستثمرين دوليين، حيثُ ستُجرى مناقشة السُبل المُمكنة للمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الثلاثاء: " الرئيس (الأمريكي جو) بايدن، قال إنه سيدعم أوكرانيا طالما لزم الأمر، ودولتانا ملتزمتان تمامًا بذلك"، مضيفًا: "سنواصل الوفاء بذلك الالتزام، لا سيما من خلال تقديم حزمة مساعدات أمريكية جديدة ضخمة سأعلنها غدًا".
وسيركز المؤتمر، بحسب الوزيرين، على تحفيز القطاع الخاص على استخدام موارده للمساهمة في تسريع إعادة إعمار أوكرانيا، وبالتزامن مع ذلك على كييف أن تضغط من أجل الإصلاح، في ظل الحاجة إلى إيجاد طريقة لتوفير تأمين للشركات ضد أضرار الحرب والدمار.
بدوره قال الوزير كليفرلي: "هذا الأسبوع يدور بشكل كبير حول تهيئة الظروف الضرورية لجمع المال للقطاع العام، لكن أموال القطاع الخاص بشكل أساس لتمويل عمله في إعادة الإعمار".
وتسعى أوكرانيا إلى الحصول على 40 مليار دولار لتمويل الجزء الأول من "خطة مارشال الخضراء"، لإعادة بناء اقتصادها بما في ذلك تطوير صناعة صلب دون استخدام الفحم، بحسب ما صرح مسؤول أوكراني كبير، قبل المؤتمر.
وكانت تقديرات أوكرانيا، والبنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، والأمم المتحدة، قد أفادت، في شهر مارس/آذار الماضي، بأن التكلفة ستكون 411 مليار دولار عن العام الأول من الحرب، وهو ما يُعد مؤشرًا على أن تكلفة إعادة الإعمار تتضمن مبالغ ضخمة قد تصل لأكثر من تريليون دولار.