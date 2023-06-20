واشنطن تعلن غدًا حزمة مساعدات "ضخمة" لأوكرانيا

بدوره قال الوزير كليفرلي: "هذا الأسبوع يدور بشكل كبير حول تهيئة الظروف الضرورية لجمع المال للقطاع العام، لكن أموال القطاع الخاص بشكل أساس لتمويل عمله في إعادة الإعمار".

وتسعى أوكرانيا إلى الحصول على 40 مليار دولار لتمويل الجزء الأول من "خطة مارشال الخضراء"، لإعادة بناء اقتصادها بما في ذلك تطوير صناعة صلب دون استخدام الفحم، بحسب ما صرح مسؤول أوكراني كبير، قبل المؤتمر.

وكانت تقديرات أوكرانيا، والبنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، والأمم المتحدة، قد أفادت، في شهر مارس/آذار الماضي، بأن التكلفة ستكون 411 مليار دولار عن العام الأول من الحرب، وهو ما يُعد مؤشرًا على أن تكلفة إعادة الإعمار تتضمن مبالغ ضخمة قد تصل لأكثر من تريليون دولار.