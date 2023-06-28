"الناتو": جاهزون لمواجهة أي "تهديدات" من موسكو أو مينسك

أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، أن التكتل جاهز للدفاع عن نفسه بوجه أي تهديد من "موسكو أو مينسك"، وذلك بعد استقبال بيلاروسيا قائد مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين.

وقال ستولتنبرغ إن حلف شمال الأطلسي سيقر تعزيز دفاعاته في قمة ستعقد الأسبوع المقبل في ليتوانيا بغية حماية كل أعضائه، خصوصاً أولئك المحاذين لبيلاروسيا، حليفة روسيا.

وفي تصريح للصحفيين، قال الأمين العام للحلف إن "من السابق لأوانه أن نصدر تقييماً نهائياً بشأن تداعيات واقعة انتقال بريغوجين إلى بيلاروسيا حيث سيتمركز على الأرجح أيضاً بعض من قواته".