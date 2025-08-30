زوجة رئيس كوريا الجنوبية المخلوع "متهمة" بالاحتيال والرشوة

تواجه كيم كيونغ هي، زوجة رئيس كوريا الجنوبية المخلوع يون سوك يول، اتهامات بالاحتيال وتلقي الرشوة واستغلال النفوذ السياسي بما يخالف القانون.

وتأتي الاتهامات في سياق تحقيقات موسعة مع رموز نظام كوريا الجنوبية العسكري البائد.

ويخضع الرئيس المخلوع وزوجته لتحقيقات منفصلة، يقبعان على إثرها في السجن منذ عزل يون في أبريل/ نيسان 2024، بعد فشله في فرض الأحكام العرفية على البلاد في ديسمبر/ كانون الأول.

وفي حين يخضع الرئيس المخلوع نفسه للمحاكمة بتهمة التحريض على إثارة الفتنة في البلاد، تواجه زوجته كيم اتهامات بالتلاعب في أسهم بورصة كوريا الجنوبية في الفترة ما بين 2010 و2012.

وأسفر هذا التلاعب، عن أرباح غير مشروعة بلغت 810 ملايين وون (حوالي 583,510 دولار)، فضلًا عن اتهامات بقبولها رشاوى بقيمة 80 مليون وون، بما في ذلك تلقيها حقيبتي يد ماركة "شانيل"، وقلادة ألماس، من مسؤول في "كنيسة التوحيد" مقابل استغلال نفوذها في خدمة وتعزيز مصالح تجارية.

ورغم اعتذار كيم في بيان صادر عن فريق دفاعها، أكدت فيه أنها "لن تقدم أي أعذار"، ولن تتراجع عن المثول أمام جهات التحقيق بما يفضي إلى محاكمتها، لكنها اعتبرت الظرف الذي تمر به بمثابة "ضوء القمر الذي يضيء في أحلك الليالي".

ونفى طاقم الدفاع عن زوجة الرئيس المخلوع، الاتهامات المنسوبة إليها بما في ذلك مزاعم تلقيها هدايا على سبيل الرشوة.

وفيما أعربت "كنيسة التوحيد"، المعروفة رسميًا باسم "اتحاد الأسرة من أجل السلام العالمي والتوحيد"، عن أسفها لسوء سلوك زوجة الرئيس المخلوع، لكن الكنيسة نفت في الوقت نفسه تورطها أو أحد مسؤوليها في مثل هذه الأنواع من الجرائم.

في المقابل، واجه رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق هان داك سو، المعين من قبل الرئيس المخلوع، اتهامات بالمساعدة والتحريض على الفتنة وشهادة الزور، بالإضافة إلى دوره في تدعيم موقف النظام العسكري البائد.

وأشار المتحدث باسم الادعاء، بارك جي يونغ، إلى أن هان كان "أعلى مؤسسة دستورية، وكان بإمكانها وقف تجاوزات النظام العسكري غير الدستورية".

وهان، وهو تكنوقراطي مخضرم، خدم في عهد 5 رؤساء سابقين، أصبح رئيسًا بالإنابة بعد عزل يون، وفيما أُطيح به بعد فترة وجيزة، ألغت المحكمة الدستورية عزله، وأعادت إليه سلطاته حتى استقال لخوض انتخابات حزيران/ يونيو، التي ألغاها لاحقًا بسبب خلافات داخلية في الحزب المحافظ.

وأنكر هان التهم الموجهة إليه، لكنه تحمّل بعض المسؤولية عن الأزمة لفشله في منع يون من إعلان الأحكام العرفية.

أما فضائح زوجة الرئيس المخلوع، التي بدأ بعضها منذ أكثر من 15 عامًا، فألقت بظلالها على رئاسة يون المضطربة، وتسببت في أضرار سياسية كبيرة له ولحزبه المحافظ.

والزوجة كيم، سيدة أعمال ثرية، كانت تُعد القوة الدافعة وراء صعود زوجها إلى السلطة، لكنها الآن محور تحقيقات تشمل رجال أعمال وشخصيات دينية ووسيطًا سياسيًا نافذًا.

ولا تزال التحقيقات، التي بدأت بعد تولي الرئيس الليبرالي لي جاي ميونغ منصبه أوائل يونيو/حزيران، تكشف حجم الفضائح المحيطة بالزوجين.