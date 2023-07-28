اتهامات لفرنسيَين وصينيَين بشبهات تسريب أسرار صناعية إلى الصين وروسيا
وجهت اتهامات في 24 آذار إلى فرنسيَين وصينيَين، من بينهم مديران تنفيذيان في شركة للتكنولوجيا الفائقة، للاشتباه في قيامهم بتسريب أسرار صناعية إلى الصين وروسيا، وفقًا لمصدر قضائي فرنسي.
وبحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، التي كشفت القضية، تمّ الاستحواذ على شركة "أوميك" وهي شركة فرنسية رائدة في صناعة أشباه الموصلات وقطاع الفضاء، من قبل "روودان زد"، صيني (63 عامًا).
تولّى "زد" منصب رئيس مجلس الإدارة فيها العام 2018 بعد شراء 94% من الأسهم عبر أحد الصناديق الاستثمارية الذي تمّ إنشاؤه في فرنسا، واستحوذ كذلك على حصص من شركات مختلفة في القطاع، إلى أن أثارت قلق الدولة الفرنسية، بحسب مقال نشرته "انتيليجانس أونلاين" 2021.
كما اتُهم "مارك ار"، المدير العام، ومسؤول صيني في الشركة، بتسليم عمليات وملفّات أو مستندات لقوّة أجنبية، من المحتمل أن تضرّ بالمصالح الأساسية لفرنسا، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة 15 عامًا وغرامة 225 ألف يورو.
ووفقًا للصحيفة، يشتبه القضاء في أنّ "مارك ار" نفّذ العديد من مخطّطات التحايل لتقديم رقائق قوية ومعلومات عن تقنيات حساسة للصين وروسيا"، بإدارة "روودان زد"، خاصة بشأن التحكّم في "نيتريد الغاليوم"، وهي مادة تتيح قوة مضاعفة لأشباه الموصلات.
بحسب وثيقة صادرة عن وكالة الابتكار الدفاعية التابعة لوزارة الجيوش الفرنسية لعام 2021، فإن تطوير مثل هذه التكنولوجيا يمثل تحديًا إستراتيجيًا للدفاع.
وكشفت الصحيفة، أنّه تمّ وضع ترتيب معقّد لنقل المعدات المحظورة إلى موسكو والالتفاف على الحظر التجاري، الذي استهدف البلاد منذ غزو شبه جزيرة القرم، وذلك بالمرور عبر بالصين، معربة عن خشيتها من أن هذه الأسرار استخدمت في النهاية على الأرجح لتجهيز جيوش" بكين وموسكو.
من جهته، قال مصدر قضائي، إن "مارك ار"، الذي وضع بالبداية رهن الحبس الاحتياطي، أُطلق سراحه تحت إشراف قضائي من قبل محكمة الاستئناف في باريس، وكذلك يخضع الأشخاص الثلاثة الآخرون المتورطون للرقابة القضائية.
بدوره، ناشد وزير الصناعة الفرنسي رولان ليسكور "جميع قادة الشركات الصغيرة والمتوسطة"، قائلًا "كونوا حذرين جدًا، فنحن في مجال أشباه الموصلات وهو مجال إستراتيجي".
المصدر: صحيفة لوباريزيان الفرنسية