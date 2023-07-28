اتهامات لفرنسيَين وصينيَين بشبهات تسريب أسرار صناعية إلى الصين وروسيا

وجهت اتهامات في 24 آذار إلى فرنسيَين وصينيَين، من بينهم مديران تنفيذيان في شركة للتكنولوجيا الفائقة، للاشتباه في قيامهم بتسريب أسرار صناعية إلى الصين وروسيا، وفقًا لمصدر قضائي فرنسي.

وبحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، التي كشفت القضية، تمّ الاستحواذ على شركة "أوميك" وهي شركة فرنسية رائدة في صناعة أشباه الموصلات وقطاع الفضاء، من قبل "روودان زد"، صيني (63 عامًا).

تولّى "زد" منصب رئيس مجلس الإدارة فيها العام 2018 بعد شراء 94% من الأسهم عبر أحد الصناديق الاستثمارية الذي تمّ إنشاؤه في فرنسا، واستحوذ كذلك على حصص من شركات مختلفة في القطاع، إلى أن أثارت قلق الدولة الفرنسية، بحسب مقال نشرته "انتيليجانس أونلاين" 2021.