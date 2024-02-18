السنغال.. مطالب بالإفراج عن مرشح رئاسي وزعيم المعارضة

طالب أنصار مرشح انتخابات الرئاسة في السنغال المعارض باسيرو ديوماي فاي، بالإفراج "الفوري عنه دون تأخير".

وبحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، شارك الآلاف في مظاهرة سلمية في داكار، وطالبوا بتطبيق المبدأ الدستوري المتمثل في المساواة بين كافة المرشحين للانتخابات الرئاسية المؤجلة.

كما طالبوا، بإطلاق سراح زعيم المعارضة عثمان سونكو المسجون منذ يوليو/تموز 2023.

وقالت الصحيفة، إن "حبس باسيرو ديوماي فاي وعثمان سونكو أثار تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية في السنغال، وبينما قبل المجلس الدستوري ترشيح فاي، تم رفض ترشيح سونكو؛ ما أثار اتهامات بالتحيز".