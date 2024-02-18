السنغال.. مطالب بالإفراج عن مرشح رئاسي وزعيم المعارضة
طالب أنصار مرشح انتخابات الرئاسة في السنغال المعارض باسيرو ديوماي فاي، بالإفراج "الفوري عنه دون تأخير".
وبحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، شارك الآلاف في مظاهرة سلمية في داكار، وطالبوا بتطبيق المبدأ الدستوري المتمثل في المساواة بين كافة المرشحين للانتخابات الرئاسية المؤجلة.
كما طالبوا، بإطلاق سراح زعيم المعارضة عثمان سونكو المسجون منذ يوليو/تموز 2023.
وقالت الصحيفة، إن "حبس باسيرو ديوماي فاي وعثمان سونكو أثار تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية في السنغال، وبينما قبل المجلس الدستوري ترشيح فاي، تم رفض ترشيح سونكو؛ ما أثار اتهامات بالتحيز".
وبدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته في رؤية جميع المرشحين الذين اختارهم المجلس الدستوري قادرين على إجراء حملتهم الانتخابية في ظل "ظروف عادلة"، مؤكدا أهمية ضمان عملية ديمقراطية شفافة وعادلة.
وبحسب الصحيفة، فإنه "على الرغم من إطلاق سراح العشرات من المعارضين مؤخراً، فإن نظام الرئيس ماكي سال متمسك بموقفه المتمثل في عدم وجود سجناء سياسيين في السنغال.
وبدورهم، يواصل أنصار ائتلاف ديوماي المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين ما زالوا مسجونين ظلما.
وتفاقمت الأزمة السياسية، في أوائل فبراير/شباط، مع تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إجراؤها في 25 الشهر الحالي.
وبعد تأجيل الانتخابات إلى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، أبطل المجلس الدستوري هذا القرار، وأصر على إجراء التصويت في أسرع وقت ممكن، حيث تعهد الرئيس سال باحترام هذا القرار، لا سيما أن ولايته تنتهي في الثاني من أبريل/نيسان.