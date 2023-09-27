المهمة المستحيلة.. فريق بايدن يحاول منعه من "التعثر" خلال 2024

يعمل فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن لحملته الانتخابية للعام المقبل، على منع تعثره في الأماكن العامة في مهمة مستحيلة في ظل معاناته مع مرض التهاب المفاصل الشوكي "العمود الفقري"، وهو الذي يبلغ من العمر 80 عامًا.

وكان طبيب البيت الأبيض قد شخص مرض الرئيس في وقت مبكر من هذا العام، ومنذ وقتها وقعت معه عدة حوادث تعثر أمام العامة فاقمت من الأسئلة حول عمره، وفق ما جاء عبر شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

ويبذل فريق بايدن جهدًا كبيرًا لجعله يرتدي الحذاء الخاص بلاعبي التنس والحد من صعوده لدرجات السلالم من أجل تفادي وقوع حوادث محرجة، كما أن بايدن يخضع لعلاج طبيعي على يد الاختصاصي "درو كونتريراس" الذي عمل أيضا مع الرئيس باراك اوباما، حيث اوصى "كونتريراس" بان يمارس الرئيس عددا من التمارين لتحسين توازنه.

ولاحظ مراقبون أن الرئيس بدأ يرتدي أحذية رياضية في الأماكن العامة هذا الصيف، بعدما تعرض لسقوط عنيف في أكاديمية سلاح الجو في حزيران/ يونيو الماضي، كما أنه بدأ بالصعود على متن الطائرة الرئاسية الخاصة عبر درجات سلم أقصر.

المصدر: شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية