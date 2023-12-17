اتهام شاب في كندا بالتخطيط لأعمال "إرهابية" ضد اليهود

اتهمت الشرطة الفدرالية الكندية، السبت، شابا من أوتاوا بالتخطيط للقيام ب"أنشطة إرهابية" ضد اليهود وإعطاء تعليمات بشأن صناعة العبوات المتفجرة.

ولم تكشف الشرطة عن هوية المتهم بسبب صغر سنه، وفق ما ينص القانون الكندي، كما لم يتم نشر تفاصيل عن القضية.

وأفادت الشرطة في بيان أنها ترصد "اتجاها للتطرف العنيف واستخدام الإنترنت لأنشطة إرهابية بما يثير القلق".