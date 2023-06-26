رئيس الوزراء الروسي: الحكومة عملت خلال "أحداث السبت" بانسجام وسلاسة تحت قيادة بوتين

أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الإثنين، أن حكومته كانت تعمل بانسجام تام يوم السبت (محاولة فاغنر الفاشلة للزحف نحو موسكو)، وتحت قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ميشوستين، خلال اجتماع مع نوابه بثه التلفزيون الروسي، إن بلاده "واجهت تحديًا واضحًا ومحاولة لزعزعة الوضع الداخلي في روسيا، وكان أعضاء الحكومة في وظائفهم، تحت قيادة الرئيس، وتصرفوا بشكل مهني وانسجام".

وتابع: "لقد حافظنا على الاستقرار من أجل منع تدهور الوضع وحماية المواطنين من كل التهديدات الناشئة المحتملة".