على خلفية ملف الانضمام لـ"الناتو".. المجر تدعو السويد للتوقف عن "الأكاذيب"

أكّد رئيس وفد برلماني مجري، الثلاثاء، أن بودابست تدعم انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، داعيًا المسؤولين السياسيين السويديين إلى التوقف عن نشر "الأكاذيب" حول المجر وسيادة القانون فيها.

والمجر هي الدولة الوحيدة، إلى جانب تركيا، التي لم يصدّق برلمانها على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ويُتوقّع أن تصوت لصالح دخول الدولتين الاسكندنافيتين "في الأسابيع المقبلة"، حسبما أكّد نائب رئيس البرلمان المجري تشابا هيندي أمام صحفيين، الذي قال: "بدأنا نقاشنا الأسبوع الماضي وعادة عندما يسير كل شيء على ما يرام، تنتهي مثل هذه المناقشات في غضون أسابيع قليلة".

وأثار التأجيل المتكرر للتصديق المجري في الأشهر الأخيرة قلقًا في السويد وفنلندا اللتين تعرقل تركيا أيضًا انضمامهما، وبحسب الموقع الإلكتروني للبرلمان المجري، أُرجئ قرار التصديق المقرر مبدئيًا بين 6 و9 آذار/مارس إلى 20 آذار/مارس على أقرب تقدير.