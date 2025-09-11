مسؤول أمني ألماني: هجوم الطعن في إيسن قد تكون له "خلفية متشددة"

قال وزير داخلية ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، هربرت رويل، الخميس، إن هجوم الطعن الذي استهدف معلمة في معهد مهني بمدينة إيسن، يوم الجمعة الماضي، قد يكون بدافع إسلاموي، مشيرًا إلى أن المؤشرات على ذلك تتزايد في مسار التحقيقات.

وخلال جلسة للجنة الشؤون الداخلية في برلمان الولاية، أوضح رويل أن المشتبه به، وهو شاب كوسوفي يبلغ من العمر 17 عامًا، باتت تحوم حوله شبهات متزايدة بشأن دوافع دينية وراء الجريمة، مشيرًا إلى أن المدعي العام الاتحادي يدرس حاليًّا إمكانية تولي القضية.

وكان الهجوم قد أسفر عن إصابة المعلمة بجروح خطيرة، بينما أصيب المراهق أثناء عملية توقيفه، وتم لاحقًا إصدار أمر اعتقال بحقه. ونفذت قوات الأمن عملية موسعة على خلفية الحادث، شاركت فيها وحدات خاصة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وينتمي الوزير رويل إلى الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يتزعمه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، وقد أشار في إفادته إلى أن التهمة الحالية هي الشروع في قتل غير عمد، إلا أن تحليلًا جديدًا لوسائط تخزين رقمية تابعة للمشتبه به كشف عن "دلائل على أن الدافع قد يكون دينيًّا".

وردًّا على سؤال في اللجنة البرلمانية، أكد الوزير أن "المؤشرات على وجود خلفية إسلاموية للجريمة تتزايد"، موضحًا أن وسائط التخزين التي جرى تحليلها تتضمن مقاطع فيديو قام المشتبه به بتصويرها، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول مضمونها.

وفي السياق ذاته، أفاد رويل بأن الادعاء العام في مدينة إيسن أبلغ المركز المختص بمكافحة الإرهاب بالقضية، كإجراء احترازي.

ولفت إلى أن الشرطة كانت قد تعاملت سابقًا مع المشتبه به عام 2023 في قضايا تتعلق بـ"التهديد، وانتهاك قانون السلاح، والتسبب في إصابة جسدية خطيرة، وحيازة مواد إباحية تخص الأطفال"، لكنه لم يكن مدرجًا ضمن ملفات قسم أمن الدولة المعني بالتحقيق في الجرائم ذات الخلفية السياسية.