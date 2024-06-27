أبرز الردود الدولية على "الانقلاب الفاشل" في بوليفيا

أبدى عدد من رؤساء دول العالم وزعماء سياسيين من مختلف المجموعات ردود فعل على محاولة الانقلاب التي قام بها القائد العام للجيش البوليفي، خوان زونيغا، ضد الرئيس الدستوري، لويس آرسي.

ووفق وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، دعا الرئيس المؤقت لمجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي "سيلاك" ورئيس هندوراس، زيومارا كاسترو، إلى اجتماع طارئ مع زعماء دول المنظمة الإقليمية لمواجهة التصرفات العسكرية في دولة أمريكا الجنوبية.

بينما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، البرتغالي أنطونيو غوتيريش، جميع البوليفيين، بما في ذلك القوات المسلحة، إلى حماية "النظام الدستوري" في أول رد فعل له بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.

من جانبه، قال رئيس البرازيل، لويز دا سيلفا، عبر منصة "إكس": "إننا ندين أي شكل من أشكال الانقلاب في بوليفيا، ونؤكد من جديد التزامنا تجاه الشعب والديمقراطية في البلد الشقيق".