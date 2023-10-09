دبلوماسية إسرائيلية: كوابيسنا أصبحت حقيقة بعد هجوم حماس
وجهت سفيرة إسرائيل في المملكة المتحدة " تسيبي حوتوفلي" نداء حماسيًّا خاصًا عبر صحيفة "الإندبندنت" للمسؤولين البريطانيين للوقوف مع دولة إسرائيل ضد الهجمات العنيفة والمفاجئة التي تعرضت لها من قبل عناصر حماس والفصائل المسلحة الأخرى في غزة.
وعبرت "تسيبي" عن خوفها الشديد على ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات التي تختبئ في أحد الملاجئ، خوفًا من قصف الفصائل الفلسطينية. وقالت إن الكوابيس أصبحت حقيقة، في إشارة مباشرة لحالة الهلع والرعب التي تجتاح إسرائيل ومواطنيها حاليًا.
وطالبت السفيرة الشعب البريطاني، أن يتوقف عن الاكتفاء بتصفح المواقع الإخبارية والقنوات التلفزيونية، وأن يرفع صوته يوندد بهذه الهجمات ويدعم الشعب اليهودي، ويساعد في كشف الوجه الحقيقي لتنظيم حماس ومقاتلي غزة.
وأشارت "تسيبي" في حديثها الهادف إلى كسب التعاطف، إلى حجم الخسائر في الجانب الإسرائيلي. وقالت إن عدد القتلى الإسرائيليين تجاوز الـ 800 شخص، وإن حماس احتجزت أكثر من 100 شخص كرهائن، بينهم أطفال ونساء وأحدهم من الناجين من المحرقة.
كما أكدت على مقتل أحد البريطانيين وفقدان آخر، مرجحة أن يكون قد تعرض للاختطاف وتم اقتياده إلى غزة.
وأضافت "الإندبندنت" بأن نداء "تسيبي" للحصول على الدعم البريطاني جاء في اليوم الثاني من أعمال العنف. حيث وقعت معارك عنيفة بالأسلحة النارية في جميع أنحاء جنوب إسرائيل، وعانت البلاد من أكثر أيامها دموية منذ عقود.
ولفتت بأن رئيس الوزراء البريطاني "سوناك" أكد من جديد، ظهر الأحد، وقوف المملكة المتحدة إلى جانب إسرائيل - بشكل لا لبس فيه - ضد هذه الأعمال الإرهابية وتقديم أي دعم تحتاجه إسرائيل دبلوماسيًّا أو أمنيًّا.
وأضاف سوناك: " كانت المملكة المتحدة لفترة طويلة واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل في دعم حقها في الدفاع عن النفس. وفي الواقع، كانت الأساس في توفير أنواع المعدات التي استخدمتها إسرائيل للدفاع عن نفسها من هذه الهجمات المروعة على مدار الـ 36 ساعة الماضية".
المصدر: صحيفة "الإندبندنت" البريطانية