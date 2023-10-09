دبلوماسية إسرائيلية: كوابيسنا أصبحت حقيقة بعد هجوم حماس

وجهت سفيرة إسرائيل في المملكة المتحدة " تسيبي حوتوفلي" نداء حماسيًّا خاصًا عبر صحيفة "الإندبندنت" للمسؤولين البريطانيين للوقوف مع دولة إسرائيل ضد الهجمات العنيفة والمفاجئة التي تعرضت لها من قبل عناصر حماس والفصائل المسلحة الأخرى في غزة.

وعبرت "تسيبي" عن خوفها الشديد على ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات التي تختبئ في أحد الملاجئ، خوفًا من قصف الفصائل الفلسطينية. وقالت إن الكوابيس أصبحت حقيقة، في إشارة مباشرة لحالة الهلع والرعب التي تجتاح إسرائيل ومواطنيها حاليًا.

وطالبت السفيرة الشعب البريطاني، أن يتوقف عن الاكتفاء بتصفح المواقع الإخبارية والقنوات التلفزيونية، وأن يرفع صوته يوندد بهذه الهجمات ويدعم الشعب اليهودي، ويساعد في كشف الوجه الحقيقي لتنظيم حماس ومقاتلي غزة.