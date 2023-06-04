عمران خان يتهم الجيش والمخابرات بمحاولة "تدمير حزبه"

اتهم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الجيش ذا النفوذ القوي وجهاز المخابرات التابع له بمحاولة تدمير حزبه السياسي صراحة، وقال إنه "ليس لديه أدنى شك" في أنه سيخضع للمحاكمة العسكرية وسيزج به في السجن.

وكان خان قد ألمح في السابق إلى تورط الجيش في حملة قمع لحزبه، حركة الإنصاف، لكن تعليقاته خلال مقابلة أجراها بمنزله في لاهور السبت كانت الأكثر صراحة حتى الآن.

وردا على سؤال عمن يقف وراء الحملة، قال نجم الكريكيت السابق إنها "المؤسسة بالطبع، المؤسسة تعني بوضوح المؤسسة العسكرية، لأنهم أصبحوا صريحين حقا الآن، أعني أن الأمر الآن لم يعد خافيا، إنهم يفعلون ذلك علنا".

ولم يرد متحدث باسم الجيش على طلب للتعليق، ويدير الجيش البلاد بشكل مباشر أو غير مباشر منذ تأسيسها قبل 75 عاما، ونادرا ما واجه هذا النوع من التحدي العام لسلطته كالذي واجهه من خان.

وبلغت المواجهة المستمرة منذ عام بين خان والجيش ذروتها عندما تعرضت مبان عسكرية وممتلكات للنهب الشهر الماضي، واتهمت السلطات مؤيديه بالمسؤولية عن تلك الأعمال.

وخان هو الزعيم الأكثر شعبية في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، وفقا لاستطلاعات الرأي، وزادت الاضطرابات السياسية من حالة الغموض السياسي في الدولة المسلحة نوويا التي تعاني أيضا من أزمات مالية، ويكافح اقتصادها البالغ حجمه 350 مليار دولار لتجنب التخلف عن سداد الديون والسيطرة على التضخم الذي ارتفع لمستويات قياسية وانخفاض العملة.