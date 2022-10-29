احتجاجات ليلية في عدة مدن إيرانية وحصيلة القتلى ترتفع
شهدت العديد من المدن الإيرانية من بينها العاصمة طهران، تجدد الاحتجاجات مساء الجمعة وسط شعارات مناهضة للمرشد علي خامنئي وقوات الباسيج.
والجمعة هو آخر يوم في الأسبوع السادس من الاحتجاجات على مستوى البلاد التي بدأت بشكل مستمر منذ وفاة أميني ولم تتوقف ليوم واحد.
وقالت منصات إخبارية إن احتجاجات شهدتها العاصمة طهران ومدينة أرومية وآراك وآمل ورشت في وقت متأخر من مساء الجمعة.
وأظهر مقطع فيديو نشره موقع "وحيد أونلاين" أن عددًا كبيرًا من ضباط القوات الخاصة يقومون بقمع المتظاهرين في بلدة جيتغر غرب طهران.
وفي الفيديو، يمكن سماع صوت أحد المتظاهرين وهو يصرخ على ضباط الأمن الإيرانية: "أيها الدواعش، ارحلو".
وكانت بلدة جيتغر مسرحًا لمظاهرات مناهضة للحكومة في الليالي القليلة الماضية.
وفي مدينة آراك عاصمة محافظة مركزي وسط إيران، شهدت المدينة احتجاجات مناهضة ورفعت شعار ضد المرشد علي خامنئي وسط هتاف "الموت للديكتاتور".
وسُمع المتظاهرون في هذا الفيديو وهم يهتفون "الموت للديكتاتور".
وفي مدينة أرومية الواقعة شمال غرب إيران، أقدم المتظاهرون على إحراق الاطارات في الشوارع العامة مع ترديد شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، وهو الشعار الذي على أساسه انطلقت الاحتجاجات بعد مقتل الشابة مهسا أميني منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.
كما خرجت احتجاجات في مدينة سنندج عاصمة محافظة كردستان غرب إيران مع اطلاق شعارات مناهضة للنظام الحاكم.
وفي سياق متصل، قالت شبكة حقوق الانسان في كردستان، الجمعة، إن قتل ما لا يقل عن 12 شخصاً في الاحتجاجات التي شهدتها مدن مهاباد وبانه وسنندج وقصر شيرين غرب إيران في اليومين الماضيين.
وبحسب الشبكة، فقد تم اعتقال عشرات الأشخاص خلال هذه الاحتجاجات ولا يزال مصيرهم مجهولاً.