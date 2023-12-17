إدانة كردينال كبير في محاكمة فساد بالفاتيكان

أدين الكردينال أنجيلو بيتشو، وهو أكبر مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية على الإطلاق يمثل أمام محكمة جنائية بالفاتيكان، السبت، بتهمة الاختلاس والاحتيال وحكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام ونصف العام.

وقال محاميه فابيو فيليوني للصحفيين في قاعة المحكمة إنه سيستأنف الحكم قائلا إن موكله بريء. ومن المتوقع أن يظل بيتشو طليقا في الوقت الحالي، وهو إيطالي ويعيش في الفاتيكان.

وإجمالا جرى اتهام 10 بارتكاب جرائم من بينها الاحتيال وإساءة استغلال المنصب وغسل الأموال، ونفوا جميعا ارتكاب أي مخالفات. واستغرق الأمر من رئيس المحكمة جوزيبي بينياتوني 25 دقيقة لقراءة جميع الأحكام.