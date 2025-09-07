هل بمقدور ترامب وبوتين منع نشوب حرب عالمية ثالثة؟

أكد كيريل دميترييف، رئيس "صندوق الاستثمارات المباشرة" في روسيا، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قادران على الحيلولة دون نشوب حرب عالمية ثالثة.

وقال دميترييف، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "ستالين وروزفلت وتشرشل انتصروا في الحرب العالمية الثانية... بوتين وترامب سيمنعان اندلاع الحرب العالمية الثالثة".

وأرفق دميترييف منشوره بصورتين؛ الأولى تاريخية بالأبيض والأسود تجمع الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل، فيما تظهر الصورة الثانية، الأحدث، بوتين وترامب.

يُذكر أن بوتين وترامب عقَدا اجتماعاً في ولاية ألاسكا الأمريكية بتاريخ 15 أغسطس/ آب الماضي، تناولا خلاله سبل تسوية النزاع الأوكراني. وقد وصف الزعيمان اللقاء بـ"الإيجابي".

وعبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب القمة، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل طويل الأمد للنزاع في أوكرانيا، مؤكداً حرص روسيا على تسوية دائمة ومستقرة.

وأعلن بوتين، عن اتفاقه مع ترامب على أن تستمر الاتصالات الهاتفية بينهما "عند الضرورة"؛ ما يعكس استمرار التنسيق بين الطرفين في عدد من الملفات الدولية المهمّة.