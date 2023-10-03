وفد من "الشيوخ الأمريكي" يزور بكين للقاء محتمل مع رئيس الصين

قال متحدث باسم السناتور الجمهوري مايك كرابو، الاثنين، إن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، منهم زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر، تعتزم زيارة الصين الأسبوع المقبل وتأمل في الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وكان مكتب شومر أعلن الشهر الماضي، أن السناتور يخطط لزيارة الصين وكوريا الجنوبية واليابان، لكنه لم يصدر تعليقا اليوم.

وسيكون كرابو أبرز الجمهوريين في الرحلة التي أكد مكتبه صحة تفاصيلها والتي أعلنتها "بلومبرغ نيوز" في وقت سابق اليوم.