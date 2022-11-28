أمريكا وروسيا تناقشان إطلاق سراح لاعبة كرة السلة بريتني جرينر

ذكرت وكالة أنباء ريا نوفوستي، اليوم الاثنين، نقلًا عن دبلوماسية أمريكية كبيرة، أن الولايات المتحدة وروسيا تبحثان إطلاق سراح نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر، وجندي مشاة البحرية السابق بول ويلان، عبر قنوات خاصة.

ونقلت الوكالة عن إليزابيث رود، القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بروسيا، قولها إن الولايات المتحدة قدمت اقتراحًا جادًا لدراسته لكنها لم تتلق "ردًا جادًا" من موسكو.