وزير الدفاع البريطاني يعتزم التنحي عن منصبه

وأدى "والاس" دورا بارزا في جهود دعم أوكرانيا ضد روسيا، حيث طرحت بريطانيا اسمه لخلافة ينس ستولتنبرغ في منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، غير أنه لم يحصل على دعم الولايات المتحدة الحاسم لتولي المنصب.

ووفق الصحيفة، لن يستقيل "والاس" قبل الأوان من البرلمان لتجنب إجراء انتخابات فرعية، وسيستقيل من منصب وزير الدفاع في التعديل الوزاري المقبل المتوقع قبل أيلول/سبتمبر.

ونفى بأن يكون اعتقاده أن حزب المحافظين سيخسر أمام حزب العمال المتقدم في استطلاعات الرأي، وراء قراره، موضحا بأن السبب هو إلغاء دائرته الانتخابية في شمال غرب إنجلترا بموجب التغييرات الأخيرة في تحديد الدوائر.

يذكر بأن "والاس" هو الوزير الوحيد في منصب رفيع الذي بقي في فترة الانتقال المضطرب لرئاسة الوزراء من حليفه السياسي بوريس جونسون إلى ليز تراس ثم ريشي سوناك، فيما يحظى بدعم قوي من أعضاء حزب المحافظين، ولطالما كان مرشحا لتولي قيادة الحزب، لكنه لم يترشح قط للمنصب.