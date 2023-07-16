وزير الدفاع البريطاني يعتزم التنحي عن منصبه
أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، عزمه التنحي عن منصبه في التعديل الوزاري المقبل، مؤكدا بأنه لن يخوض الانتخابات العامة المقبلة.
وقال بن والاس لصحيفة "صنداي تايمز" إنه لن يترشح لانتخابات البرلمان المقبلة، فيما أكدت الصحيفة بأنه أبلغ رئيس الوزراء ريشي سوناك بقراره.
وأدى "والاس" دورا بارزا في جهود دعم أوكرانيا ضد روسيا، حيث طرحت بريطانيا اسمه لخلافة ينس ستولتنبرغ في منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، غير أنه لم يحصل على دعم الولايات المتحدة الحاسم لتولي المنصب.
ووفق الصحيفة، لن يستقيل "والاس" قبل الأوان من البرلمان لتجنب إجراء انتخابات فرعية، وسيستقيل من منصب وزير الدفاع في التعديل الوزاري المقبل المتوقع قبل أيلول/سبتمبر.
ونفى بأن يكون اعتقاده أن حزب المحافظين سيخسر أمام حزب العمال المتقدم في استطلاعات الرأي، وراء قراره، موضحا بأن السبب هو إلغاء دائرته الانتخابية في شمال غرب إنجلترا بموجب التغييرات الأخيرة في تحديد الدوائر.
يذكر بأن "والاس" هو الوزير الوحيد في منصب رفيع الذي بقي في فترة الانتقال المضطرب لرئاسة الوزراء من حليفه السياسي بوريس جونسون إلى ليز تراس ثم ريشي سوناك، فيما يحظى بدعم قوي من أعضاء حزب المحافظين، ولطالما كان مرشحا لتولي قيادة الحزب، لكنه لم يترشح قط للمنصب.
وتوقع أن يكون العالم "أكثر خطورة وأكثر انعداما للأمن" بحلول نهاية العقد قائلا "أعتقد أننا سنجد أنفسنا في نزاع، سواء كان باردا أو حاميا، أعتقد أننا سنكون في وضع صعب".
وحول الحرب في أوكرانيا، أوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يبحث إذا خسر الحرب عن أهداف جديدة، مثل الكابلات البحرية التي تؤمن الاتصالات الغربية وإمدادات الطاقة.