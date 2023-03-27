بن غفير يحذر من تجميد خطة "إصلاح القضاء" ويهدد بالاستقالة
حذر رئيس حزب "عوتسما يهوديت- القوة اليهودية"، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، صباح اليوم، في اجتماع لرؤساء الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، من أن تجميد خطة "إصلاح القضاء" قد يؤدي إلى حل الحكومة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال بن غفير في وقت لاحق، إنه "سيدرس خطواته، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ينوي الاستقالة من الحكومة ودعمها من الخارج أو ما إذا كان ينوي حل الحكومة اليمينية".
ووفقا للصحيفة، "لا يوجد إجماع في الائتلاف الحكومي على وقف خطة إصلاح القضاء، والمعارض الرئيس هو وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، حيث يعتزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجميد الخطة، بدعم من الحزبين الدينيين شاس ويهوديت هتوراة".
ومن جهة أخرى، أبدى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، استعداده للتوقف المؤقت لتنفيذ الخطة، لكن في المقابل، يعارض وزير العدل ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بشدة هذا الموقف. وفي الوقت نفسه، ينوي مجموعة من أعضاء الكنيست عن حزب الليكود، نقل رسالة إلى نتنياهو مفادها، أنه إذا أوقف خطة إصلاح القضاء، فلن يصوتوا معه بعد الآن".
وقالت الصحيفة، إن "نتنياهو الذي كان من المفترض أن يلقي خطابًا بشأن وقف الخطة، إلا أنه أرجأ بيانه في هذه الأثناء. وسوف يلتقي بعد ظهر اليوم بن غفير. حيث من المتوقع أن يقول له الأخير في الاجتماع إن التوقف يعد خطأ فادحا، ويعتبر بمثابة منح جائزة للفوضويين، ويمكنك الاستمرار في التشريع، وفي الوقت ذاته التباحث حول الخطة".
وأقال نتنياهو، مساء أمس، وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير الحكومة بوقف قانون الإصلاحات القضائية؛ ما أثار موجة احتجاجات ليلية بإسرائيل استمر زخمها حتى ساعات فجر اليوم الإثنين.
ومنذ قرابة 12 أسبوعًا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميًّا ضد خطة "إصلاح القضاء"، التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.