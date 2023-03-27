بن غفير يحذر من تجميد خطة "إصلاح القضاء" ويهدد بالاستقالة

وقال بن غفير في وقت لاحق، إنه "سيدرس خطواته، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ينوي الاستقالة من الحكومة ودعمها من الخارج أو ما إذا كان ينوي حل الحكومة اليمينية".

ووفقا للصحيفة، "لا يوجد إجماع في الائتلاف الحكومي على وقف خطة إصلاح القضاء، والمعارض الرئيس هو وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، حيث يعتزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجميد الخطة، بدعم من الحزبين الدينيين شاس ويهوديت هتوراة".

ومن جهة أخرى، أبدى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، استعداده للتوقف المؤقت لتنفيذ الخطة، لكن في المقابل، يعارض وزير العدل ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بشدة هذا الموقف. وفي الوقت نفسه، ينوي مجموعة من أعضاء الكنيست عن حزب الليكود، نقل رسالة إلى نتنياهو مفادها، أنه إذا أوقف خطة إصلاح القضاء، فلن يصوتوا معه بعد الآن".