بوتين يؤكد مجدداً استعداده للقاء زيلينسكي في موسكو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، استعداده للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في موسكو.

وقال بوتين، في تصريحات للصحفيين عقب زيارته إلى الصين، أوردتها وكالة "ريا نوفوستي": "مستعد للقاء زيلينسكي، ولكن هل هناك جدوى من ذلك؟".

وتابع: أبلغت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إنني مستعد للقاء زيلينسكي، ولو كان مستعداً فليأتِ إلى موسكو".

ووصف الرئيس الروسي زيلينسكي بأنه "رئيس الإدارة الحالي" في أوكرانيا؛ مؤكداً ضرورة إجراء استفتاء حول شرعيته كرئيس لأوكرانيا.

ولفت إلى أنه "لا يمكن ضمان أمن دولة على حساب أخرى، ودائماً ما رفضنا عضوية أوكرانيا في الناتو".

وشدد بوتين على أن "الضمانات الأمنية غير مرتبطة بتبادل الأراضي"، مضيفاً "نحن نكافح من أجل أصحاب الثقافة الروسية".

وحول الشأن الصيني، قال بوتين إن "الاقتصاد الصيني متطور، وهناك إمكانية لتوريد الطاقة إلى أسواقه"، مبيناً أن ذلك "سيحقق فوائد تنافسية للاقتصاد الصيني".

وتابع: "سنزود الصين بأكثر من 100 مليار متر مكعب من الغاز إجمالاً".