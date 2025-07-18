قتلى في هجمات روسية على شرق وجنوب أوكرانيا

قتل 6 أشخاص على الأقل في شرق وجنوب أوكرانيا جراء ضربات روسية، حسبما أعلنت السلطات المحلية الجمعة.

وكثّفت روسيا هجماتها الجوية بعيدة المدى على بلدات ومدن أوكرانية، وكذلك هجماتها على الخطوط الأمامية وقصفها الجوي خلال الأسابيع الماضية، رغم تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو من أنها قد تواجه عقوبات جديدة واسعة النطاق في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام، بحسب "فرانس برس".

وأسفرت الضربات الأخيرة عن مقتل 3 أشخاص على الأقل في دنيبروبيتروفسك، وهي منطقة تعدين صناعية مهمة تتعرض لضربات روسية متزايدة.

وقال حاكم المنطقة سيرغي ليساك على تيليغرام "تضررت مبانٍ إدارية ومتجر ومنازل خاصة"، وذلك بعد أن تسبب هجوم بطائرة مسيّرة صباح الجمعة في اندلاع حريق في منطقة كاميانسكي حيث قُتل شخصان.

وقُتل رجل يبلغ 52 عاما في هجوم آخر بمسيّرة في مكان آخر بالمنطقة.

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وفي مناطق دونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، وجميعها تحتل القوات الروسية أجزاء منها، أسفرت الهجمات عن مقتل 3 أشخاص.

وأعلنت أوكرانيا أن روسيا أطلقت 35 طائرة مسيرة بعيدة المدى خلال الليل.

وقالت روسيا إنها أسقطت 73 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها، بما في ذلك 10 كانت متجهة إلى موسكو.