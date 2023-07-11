خاص لـ "إرم نيوز".. محللون يكشفون أسباب التحول التركي تجاه انضمام السويد للناتو

كشف محللون سياسيون أتراك خلال حضور قمة قادة دول حلف الأطلسي في بروكسل، اليوم الثلاثاء، الأسباب التي كانت وراء تغير الموقف التركي تجاه انضمام السويد لحلف "الناتو".

وقال المحلل السياسي التركي أحمد جولدنير سوموت مدير مكتب قناة "إن تي في" التركية في فيلنيوس بلتوانيا، لمراسل "إرم نيوز" من موسكو، إن "استجابة السويد لقائمة المطالب التركية دفعت الملف للأمام وأسهمت في إحالته من جانب الرئيس رجب طيب أردوغان للبرلمان ودعمه التصديق عليه".

وتوقع أن تنتهي إجراءات البرلمان التركي للمصادقة على انضمام السويد لحلف "الناتو"، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مرجحًا أن تأخذ العملية بعض الوقت حتى تحظى السويد بعضوية كاملة في الحلف.

وعرقلت تركيا لشهور انضمام السويد للحلف كونها تمتلك حق النقض التي يمكّنها من منع انضمام أي دولة، وهو ما كان بالفعل بسبب ما تعتبره أنقرة دعمًا من ستوكهولم للجماعات الكردية المناوئة لتركيا.

وأوضح المحلل السياسي أن "تركيا والسويد توصلتا الصيف الماضي خلال قمة الحلف في مدريد إلى إطار اتفاق محدد يتضمن عددًا من الشروط لقبول انضمام السويد للحلف، إلا أن أنقرة رأت أن ستوكهولم لم تنفذ التزاماتها.