الحرس الثوري الإيراني: سنصد أي اعتداء من أمريكا وإسرائيل بـ"ردّ مهلك"

الحرس الثوري الإيراني: سنصد أي اعتداء من أمريكا وإسرائيل بـ"ردّ مهلك"
صاروخ إيراني قصير المدى من طراز تندرالمصدر: أ ف ب
أحمد الصالحي
أحمد الصالحي

أكد الحرس الثوري الإيراني، أن عملية تعزيز القدرات العسكرية للبلاد في مختلف المجالات لن تتوقف، مشدداً على أن أي "خطأ في الحسابات أو اعتداء من قبل الأعداء" ستقابله إيران بزمام المبادرة في ساحة المعركة، وبـ"رد مهلك وعبرة للآخرين".

وأضاف الحرس الثوري في بيان له اليوم الأحد، أن تجربة "الحربين المفروضتين" في إشارة إلى الحرب مع العراق عام 1980 والحرب مع إسرائيل في يونيو/ حزيران الماضي، أثبتت أن الردع الفعّال هو ثمرة الجاهزية الدائمة والإبداع في وضع الاستراتيجيات وتطوير التقنيات الدفاعية المتقدمة.

وحذر الحرس الثوري من أن أي تهديد، خاصة من جانب إسرائيل والولايات المتحدة، سيواجه برد "حاسم، ساحق ويجعل المعتدي نادماً".

وأضاف أن "فشل الأعداء في حربين مفروضتين سابقتين، وفي محاولات الحرب الاقتصادية والسياسية والإعلامية ضد إيران، برهن أن الشعب الإيراني يقف كحصن فولاذي في مواجهة الضغوط القصوى والمؤامرات".

وشدد الحرس الثوري الإيراني على أن "أي تهديد جديد، خصوصاً من جانب إسرائيل والولايات المتحدة، سيُقابَل برد حاسم وساحق يجعل المعتدي نادماً"، مؤكداً أن "القوات المسلحة الإيرانية بما فيها القوات الصاروخية، والجوية، والبحرية والسيبرانية، إضافة إلى دعمها لحركات المقاومة في المنطقة، في أعلى درجات الاستعداد للمواجهة".

