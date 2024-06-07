ترامب يتوعد المهاجرين بـ"أكبر عملية ترحيل في التاريخ"

وسأل أحد المشاركين في اللقاء، الذي عقد الخميس في مدينة فينيكس بولاية أريزونا جنوب غربي الولايات المتحدة، ترامب عما سيقوم به لوقف تدفق الداخلين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية، بما يشمل مهاجرين من الصين ودول الشرق الأوسط.

وأكد ترامب أنه سيتخذ إجراءات اقتصادية للتعامل مع المسألة. وأوضح: "لدينا قوة اقتصادية هائلة. إذا تصرفت الصين أو دولة أخرى بشكل سيئ، لدينا أمور تسمّى رسوما وهي شديدة للغاية".

وأضاف: "سنكون قاسين للغاية، وإذا لم يتصرف بلد ما كما يجب، سنفرض رسوماً جمركية" ضخمة عليه. من دون أن يقدم تفاصيل بشأن حجمها أو طبيعتها.

وكان هذا اللقاء الانتخابي الأول لترامب منذ إدانته أواخر مايو/أيار بـ34 تهمة في قضية تزوير مستندات محاسبية لإخفاء دفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية سابقة، بشأن علاقة جنسية مفترضة بينهما.

وبعد خطابه خلال هذه الفعالية، أتاح ترامب لأنصاره طرح الأسئلة التي تمحورت حول قضايا شتى، منها كلفة المعيشة، والهجرة التي تشير استطلاعات الرأي إلى أنها تتصدر اهتمامات الناخبين المدعوين إلى اختيار رئيس جديد للبلاد في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.