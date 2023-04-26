رومانيا تسلم متهما بتمويل "حزب الله" لأمريكا

قال ممثلو ادعاء إن رومانيا سلمت الثلاثاء شخصا يحمل الجنسيتين اللبنانية والبلجيكية إلى الولايات المتحدة على خلفية اتهامه بتمويل حزب الله اللبناني، وإنه سيمثل أمام محكمة بروكلين الاتحادية اليوم الأربعاء لاتهامه بالتهرب من العقوبات وغسل الأموال.

وألقي القبض على محمد بزي، الذي تتهمه واشنطن بإرسال ملايين الدولارات إلى حزب الله، في فبراير شباط بتهمة بيع عقارات يملكها في ميتشيجان سرا وتحويل الأموال إلى الخارج في انتهاك لقوانين العقوبات الأمريكية.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بزي (58 عاما) في 2018 على خلفية صلاته المزعومة بجماعة حزب الله التي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية.