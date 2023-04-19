روسيا تتهم أوكرانيا بتقويض اتفاق الحبوب "بالمطالبة برشاوى"

اتهمت روسيا، اليوم الأربعاء، أوكرانيا بتقويض اتفاق الحبوب في البحر الأسود من خلال "مطالبة أصحاب السفن برشاوى" مقابل تسجيل سفن جديدة وإجراء عمليات التفتيش تحت غطاء الاتفاق الذي تأمل الأمم المتحدة في أن يخفف من أزمة الغذاء العالمية.

ولم تصدر أوكرانيا بعد أي تعليق على الاتهامات التي وجهتها وزارة الخارجية الروسية، بل ألقت باللوم على موسكو في مشكلات تواجه الاتفاق، كما لم تقدم موسكو أدلة موثقة لدعم ما تقوله.

وتقول كل من روسيا وأوكرانيا إن الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/ تموز، معرض للانهيار، مع فرض بولندا والمجر وسلوفاكيا حظرًا على استيراد الحبوب الأوكرانية.