محللون: نتنياهو المستفيد الأكبر من الهجوم الإيراني

رأى محللون أن المستفيد الأكبر من الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل، الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي بدأت حكومته تستعيد الدعم الدولي الذي خسرته جراء عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وتسببت الطريقة الإسرائيلية المتبعة في حصار وقصف غزة والتي أدت إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء إضافة إلى المجاعة، إلى بدء تلاشي الدعم الغربي لحكومة نتنياهو، كما أدت إلى تغير في الموقف الأمريكي.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا، أسعد غانم، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبرز المستفيدين من الهجوم الإيراني على الصعيد السياسي، فنجاح إسرائيل بالتصدي للهجوم عزز مكانة حكومته".

وأضاف غانم، لـ"إرم نيوز"، أن "عددًا كبيرًا من الإسرائيليين ينظرون إلى نتنياهو على أنه منقذ إسرائيل من أعدائها الإقليميين، وأن إجراءاته السياسية والعسكرية هي الأنسب لإسرائيل منذ عقود، وذلك أطال أمد عمر حكومته"، مشيرًا إلى أنه "قبل السابع من أكتوبر كانت حكومة نتنياهو تواجه خطر الانهيار والعزلة الدولية بسبب خطة التعديلات القضائية، إلا أنها تجاوزت هذه الأزمة بشكل جزئي مع الهجوم الذي نفذه عناصر حماس، داخليًا وخارجيًا".