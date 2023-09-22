الجيش الروسي يحبط تقدما للقوات الأوكرانية في مارينكا

ونشرت الوكالة الروسية مقطع فيديو، قالت إنه لاستهداف الجيش الروسي للقوات الأوكرانية التي حاولت التقدم على جبهة مدينة مارينكا في دونيتسك.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط صاروخ وطائرتين مسيرتين أوكرانيتين في شبه جزيرة القرم.

وقالت الدفاع في بيان مقتضب "اليوم 22 أيلول/سبتمبر عند 10:30 بتوقيت موسكو، تم رصد محاولة لنظام كييف لتنفيذ عمل إرهابي، باستخدام صاروخ جوي موجه، وطائرات مسيرة، في منطقة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم".