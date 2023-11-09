تركيا: تقرير الاتحاد الأوروبي بشأن عضويتنا "متحيّز ومتحامل"

وقالت الخارجية التركية في بيان "نرفض بشكل قاطع الادعاءات التي لا أساس لها، والانتقادات المتحيزة، خاصة فيما يتعلّق بالمعايير السياسية والفصل الخاص بالقضاء والحقوق الأساسية".

وأشارت المفوضية أيضًا إلى أن تركيا لم تلتزم بمبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في حربها ضد الإرهاب.

وقالت الوزارة التركية إن هذه الانتقادات غير عادلة وتعكس "عدم صدق النهج، وازدواجية المعايير الواضحة في الاتحاد الأوروبي" مضيفة أن قضايا الحقوق الأساسية محلّ خلاف حتى بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.