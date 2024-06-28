بايدن أم ترامب.. من "انتصر" في المناظرة الأولى؟

أجرت شبكتان أمريكيتان استطلاعًا للرأي عقب المناظرة الأولى التي جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه في الانتخابات الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأظهر استطلاع شبكتي "CNN" و"SSRS"، أن نحو 8 من كل 10 ناخبين مسجلين شاهدوا المناظرة، وبنسبة 81%، يقولون إنه لم يكن لها أي تأثير على اختيارهم للرئيس.

وقال 14% إن المناظرة جعلتهم يعيدون النظر لكنهم لم يغيروا رأيهم، بينما قال 5% إنهم غيروا رأيهم بشأن من سيصوتون له.

وبحسب شبكة "CNN" التي نشرت نتائج الاستطلاع فإن حصصًا متساوية تقريبًا من أنصار جو بايدن ودونالد ترامب قالوا إن المناظرة غيرت رأيهم.