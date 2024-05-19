مسؤول إيراني لـ"إرم نيوز": نحقق في فرضية اغتيال "رئيسي"

قال مسؤول مقرب من المؤسسة العسكرية الإيرانية، لـ"إرم نيوز" مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إن المؤسسات كافة تجري تحقيقاً بشأن ما حصل من تحطم واختفاء مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، مؤكداً أن "فرضية الاغتيال ليست مستبعدة".

وعن إمكانية اتهام إسرائيل التي تنشط في جمهورية أذربيجان وفق اتهامات طهران، أجاب: "شاهدنا جميعاً ما قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اجتماعه مع نظيره إلهام علييف قبل تحطم المروحية بأن هناك أشخاصًا لا يريدون أن نلتقي، لكن هذا ليس مهمًا بالنسبة لنا المهم مصالح البلدين".

وقال المسؤول: "إذا كان هذا صحيحاً، فإنه يثير احتمال أن تكون هذه الخطوة عبارة عن عملية سرية استراتيجية رفيعة المستوى من قبل وكالة المخابرات المركزية والموساد لتخريب اللقاء مع علييف والعلاقات الطبيعية على المدى الطويل بشكل لا رجعة فيه".