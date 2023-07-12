واشنطن تبعث رسالة لموسكو عبر مساعدات عسكرية "طويلة الأمد" لأوكرانيا

أعلنت مسؤولة أمريكية كبيرة، اليوم الأربعاء، أن خطة تقديم مساعدات عسكرية "طويلة الأمد" لأوكرانيا من دول مجموعة السبع تظهر لروسيا أن "الوقت ليس لمصلحتها".

وقالت أماندا سلوت مستشارة البيت الأبيض للشؤون الأوروبية: "إنها تشير إلى التزام مشترك طويل الأمد لبناء قوة تأمين دفاعي قوية لأوكرانيا".

وأضافت: "هذا الإعلان متعدد الأطراف سيرسل إشارة مهمة إلى روسيا بأن الوقت ليس لمصلحتها".

ويقدم الغربيون خطة التزامات طويلة الأمد لأمن أوكرانيا الأربعاء في اليوم الثاني من قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) سببت خيبة أمل للرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي كان يأمل في الحصول على جدول زمني محدد لانضمام بلاده إلى الحلف.