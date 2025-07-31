صفقة أمريكية إسرائيلية لترقية "إف 35" إلى جيل "البلوك 4"

أبرمت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية صفقة جديدة مع إسرائيل لتنفيذ مراحل تطوير متقدمة على طائرات الشبح المقاتلة "إف-35"، المعروفة في إسرائيل باسم "أدير"، بقيمة 33 مليون دولار، وفق ما كشف عنه موقع "يسرائيل ديفنيس" العبري.

وفقا لتقرير صادر عن شركة "لوكهيد مارتن"، ستُنفَّذ عمليات التطوير على مرحلتين رئيستين: برنامج TR-3 والمرحلة التالية، المعروفة باسم Block 4. ويهدف برنامج TR-3 إلى تجهيز البنية التحتية للطائرات لترقيات Block 4، المقرر أن تدخل حيز الإنتاج نهاية هذا العقد.

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وتتضمن مرحلتا التطوير تحسينات عديدة في مجالات الحوسبة، وأجهزة الاستشعار، وأنظمة الحرب الإلكترونية، وقدرات المعالجة، وإلكترونيات الطيران، والذاكرة، بالإضافة إلى تطوير رادار جديد عالي الدقة.

وعلى الرغم من أن هيكل الطائرة سيبقى دون تغيير جوهري، إلا أن هذه الترقيات ستتيح للطائرة توفير قدرات تشغيلية جديدة، بما في ذلك دمج أنظمة أسلحة متطورة وعتاد غير متوفر في الطرازات السابقة.

وحتى الآن، تم تسليم ما يقرب من 200 طائرة "إف 35" مزودة بأنظمة TR-3 إلى مشغلين في الولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم.

ومن المتوقع أيضا أن يستفيد سلاح الجو الإسرائيلي من هذه الترقيات، حيث تخضع جميع طائرات "أدير" للعمليات اللازمة، وتشمل تطوير البرمجيات والأجهزة.

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بالإضافة إلى ذلك، أُجريت تعديلات فريدة على طائرات "أدير" في إسرائيل بالتعاون مع شركة "لوكهيد مارتن"، منها إمكانية حمل قنابل JDAM على حوامل خارجية.

وأفاد التقرير بأن موعد تحديث الطائرات الإسرائيلية ربما يكون في يوليو/ تموز 2026.