أول تعليق للكرملين على حادثة سقوط المسيرات في بولندا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا تواجه اتهامات من حلف الناتو والاتحاد الأوروبي بالاستفزازات باستخدام طائرات بدون طيار.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن بيسكوف قوله للصحفيين، إن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" تتهم روسيا يوميًا بالاستفزازات، دون محاولة تقديم أي أدلة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، زعم رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، إسقاط مسيرات "خطيرة" فوق بولندا، واصفًا إياها بأنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل.





وأكد القائم بالأعمال الروسي في بولندا، أندريه أورداش، أن بولندا لم تقدم أي دليل على أن الطائرات المسيرة التي أُسقطت فوق أراضيها روسية المنشأ.