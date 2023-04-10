تقرير: أوكرانيا تعدل خططها للهجوم المضاد بعد تسريبات البنتاغون

وقال مسؤولون أوكرانيون لرويترز يوم الجمعة، إن الوثائق التي تردد أنها سُربت تحتوي على معلومات وهمية وتبدو كحملة تضليل تنفذها روسيا.

ويحاول مسؤولون أمريكيون تحديد مصدر تسريب وثائق سرية تتضمن الكثير من التفاصيل، منها ما يتعلق بالدفاعات الجوية الأوكرانية وبجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).

وردًا على سؤال حول تقرير سي.إن.إن، قال مساعد الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك، إن الخطط الإستراتيجية لأوكرانيا لم تتغير، لكن الخطط التكتيكية الأكثر دقة تخضع دائمًا للتغيير.

وقال لرويترز: "هناك مهام إستراتيجية. إنها غير قابلة للتغيير".

وأضاف: "لكن السيناريوهات العملياتية والتكتيكية تخضع للتنقيح باستمرار، وذلك بناء على تقييم الوضع في ساحة المعركة وتوفر الموارد ومعلومات المخابرات حول موارد العدو وما إلى ذلك".