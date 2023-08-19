تجدد المظاهرات في إسرائيل احتجاجا على تعديلات القضاء

تجددت مساء السبت مظاهرات حاشدة في عدد من المدن الإسرائيلية، احتجاجا على خطة التعديلات القضائية التي تسعى الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو لإقرارها بأغلبية أعضاء الكنيست.

وللأسبوع الـ33 على التوالي، شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين بمظاهرات انطلقت من تل أبيب وحيفا والقدس وبئر السبع، فيما شارك آخرون بوقفات احتجاجية محدودة على مفارق الطرق الرئيسية والفرعية في عموم أنحاء البلاد.

وفي المظاهرة الرئيسية، قرب ميدان كابلان وسط تل أبيب، وقف المحتجون دقيقة صمت حدادا على من قتلوا في الضفة الغربية إثر عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني، واتهموا الحكومة الإسرائيلية الحالية بالفشل الأمني، وعدم المبالاة بأرواح الإسرائيليين، وزجهم في خصومات أمنية مع الفلسطينيين.

وعملت الشرطة الإسرائيلية على تأمين المظاهرات والاحتجاجات بإغلاق بعض الطرق الرئيسية المؤدية لمكان المظاهرات، فيما عملت على نشر عناصرها الراجلة والخيالة في محيط مواقع النظارات.

أزمة طويلة

وتشهد إسرائيل مظاهرات واحتجاجات حاشدة ومتواصلة منذ إعلان الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو عن خطة للتعديلات والتغيرات في منظومة الجهاز القضائي في إسرائيل، والحد من صلاحية المحكمة العليا الإسرائيلية، الأمر الذي رفضته المعارضة الإسرائيلية.

وأعلنت المعارضة عن برامج وخطط للاحتجاج والتظاهر طالت مرافق ومؤسسات حساسة في الدولة، وصلت إلى رفض الخدمة العسكرية التطوعية والتدريب والالتحاق بالوحدات العسكرية، فيما خلقت خطة الحكومة للتعديلات القضائية شرخاً كبيرا بين سياسيين وأمنيين إسرائيليين، خاصة بعد أن صادق الكنيست على البند الأول من خطة الحكومة.

ويقضي البند الأول بإلغاء حق المعقولية لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، والحد من صلاحياتها في إلغاء قرارات الحكومة، الأمر الذي اعتبره الشارع الإسرائيلي انقلابا على المحكمة.

وأحدثت خطة التعديلات القضائية شرخاً دستوريا على المستوى السياسي والأمني، حيث أعلن قادة أمنيون كبار أنهم لن يرفضوا قرارات المحكمة العليا فيما يخص أجهزتهم ولن يتماشوا مع قرارات حكومية متناقضة مع قرارات المحكمة العليا.

من جهة أخرى، ستنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، الشهر القادم، في التماسات قدمها سياسيون ومؤسسات إسرائيلية ضد قانون إلغاء حق المعقولية الذي اقره الكنيست سابقا، والذي يمثل أول قوانين خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل في إسرائيل.