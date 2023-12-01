أوروبا على مفترق طرق في "كوب 28"

تمثل مشاركة أوروبا في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف "كوب 28" لحظة حاسمة، ويقف الاتحاد أمام مفترق طرق، ويسعى إلى التوفيق بين طموح المناخ والواقع الاقتصادي والاجتماعي لدولها الأعضاء.

ويواجه الاتحاد الأوروبي الحاجة إلى تحويل التزاماته الطموحة إلى إجراءات ملموسة، مع توفير الدعم الكافي للمناطق والقطاعات الأكثر تضررا.

وسيكون نجاح الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر معتمدا جزئياً على قدرة أوروبا على التوفيق بين هذين المعطيين، وفق تقرير نشره موقع "توريون" الإخباري.

واعتبر التقرير أنّ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28" في دبي يمثّل فرصة حاسمة لأوروبا لتعزيز موقعها القيادي في سياسة المناخ ودفع إجراءات عالمية أكثر حسماً في مكافحة تغير المناخ، حيث يعتمد مستقبل الكوكب على التعاون والعمل الجماعي، وسيكون في وسع أوروبا أن تلعب دوراً بالغ الأهمية في تحويل هذا إلى حقيقة واقعة.

ومع انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في دبي، والتي افتتحت في 30 نوفمبر 2023، تتجه الأنظار نحو أوروبا التي يتعين عليها مواجهة التحديات الكبرى في هذا المسعى العالمي من أجل مستقبل أكثر استدامة، وفقا للتقرير.