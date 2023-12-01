أوروبا على مفترق طرق في "كوب 28"
تمثل مشاركة أوروبا في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف "كوب 28" لحظة حاسمة، ويقف الاتحاد أمام مفترق طرق، ويسعى إلى التوفيق بين طموح المناخ والواقع الاقتصادي والاجتماعي لدولها الأعضاء.
ويواجه الاتحاد الأوروبي الحاجة إلى تحويل التزاماته الطموحة إلى إجراءات ملموسة، مع توفير الدعم الكافي للمناطق والقطاعات الأكثر تضررا.
وسيكون نجاح الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر معتمدا جزئياً على قدرة أوروبا على التوفيق بين هذين المعطيين، وفق تقرير نشره موقع "توريون" الإخباري.
واعتبر التقرير أنّ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28" في دبي يمثّل فرصة حاسمة لأوروبا لتعزيز موقعها القيادي في سياسة المناخ ودفع إجراءات عالمية أكثر حسماً في مكافحة تغير المناخ، حيث يعتمد مستقبل الكوكب على التعاون والعمل الجماعي، وسيكون في وسع أوروبا أن تلعب دوراً بالغ الأهمية في تحويل هذا إلى حقيقة واقعة.
ومع انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في دبي، والتي افتتحت في 30 نوفمبر 2023، تتجه الأنظار نحو أوروبا التي يتعين عليها مواجهة التحديات الكبرى في هذا المسعى العالمي من أجل مستقبل أكثر استدامة، وفقا للتقرير.
وكانت أوروبا منذ فترة طويلة في طليعة الجهات التي تطرح المبادرات العالمية لمكافحة تغير المناخ، وتكرس اتفاقيات باريس الموقعة عام 2015 هذا الالتزام، ولكن بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن هذا يعني أيضًا التزامات أكثر قدرة على التطبيق.
وأوضح التقرير أن هدف الاتحاد الأوروبي الطموح المتمثل في التحول إلى "أول قارة محايدة للكربون" بحلول عام 2050 يتطلب تغييرات نظامية في مختلف قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة.
ومع انطلاق فعاليات المؤتمر فإن أوروبا لديها الفرصة لتعزيز قيادتها في مجال المناخ، حيث يقدم المؤتمر تدقيقًا عالميًا لتعزيز الالتزامات الحالية، وإطلاق التزامات جديدة وإقامة شراكات استراتيجية، خاصة مع دول الجنوب العالمي.
ويتعين على الاتحاد الأوروبي أيضاً أن يدعو إلى اتخاذ تدابير عالمية أقوى للحد من الاحتباس الحراري العالمي، إضافة إلى تشجيع العمل الجماعي والمنسق.
ووفقا للتقرير فإن الدور الذي تلعبه أوروبا في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف متعدد الأوجه، من خلال إظهار أن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، مع الحفاظ على الرخاء الاقتصادي، أمر ممكن.
كما أنه من المفترض أن يشارك الاتحاد الأوروبي بنشاط في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق معزز، وحث الأطراف على تسريع جهودها لتحقيق الأهداف التي حددتها اتفاقيات باريس.