"لو موند": باريس يجب أن تتبنى الحياد في أفريقيا

دعت صحيفة "لو موند" الحكومة الفرنسية إلى تبني سياسة الحياد في أفريقيا، وقالت الصحيفة الفرنسية إنه "أمام خطر التصاعد المتتالي للانقلابات في أفريقيا؛ خاصةً المستعمرات الفرنسية السابقة، فإنه من الضروري أن تغيّر باريس موقفها بسرعة، وبشكل صارم، وتتبنى موقف الحياد مما يحدث".

ورأت الصحيفة أن الانقلاب في الغابون مختلف تمامًا عن الانقلابات التي حدثت في دول الساحل، حيث لا تواجه الغابون أي تهديد من الجماعات الإرهابية، ولا توجد قوات فرنسية في الميدان.

وأضافت بأن الإطاحة بالرئيس علي بونغو، وإن كانت قد تمت في جنح الليل وفي الوقت الذي اختاره النظام لإعلان إعادة انتخاب وريث السلالة الحاكمة منذ 1967 على الغابون، فإنها تبرز عمق انقلاب السلطة في هذه الجمهورية.

وأوضحت الصحيفة أنه مع كل ذلك يوجد قاسم مشترك بين جميع هذه الانقلابات وهو المتمثل في سوء الديمقراطية. وقالت: "إذ كان الشبان المحتجون من باماكو إلى ليبرفيل يهللون للعسكريين المتمردين، فهذا يعود إلى احتجاجهم على شرعية السلطة الناشئة عن انتخابات مشكوك فيها، واستنكارهم لاستيلائها على ثروات البلاد من قبل حزب سياسي معيّن أو قبيلة".

وتابعت "لو موند" بالقول إن الرئيس إيمانويل ماكرون قد يتحدث لساعات عن "وباء الانقلابات"، ويعلن موقفه المتمسك بمبادئ الديمقراطية، لكن موقف فرنسا ضعيف بفعل التناقض بين دروسها في الديمقراطية ودفاعها عن القيّم من جهة، وبين ماضيها "السيئ" في دعم الرؤساء وإزاحتهم من مناصبهم، ودعمها للديكتاتوريين، واستنكارها المتغير بحسب الظروف والاضطرابات السياسية من جهة أخرى.

وقالت إن بين وعود الرئيس ماكرون بإطلاق "برنامج جديد" لأفريقيا، ووقف إظهار نفسه كـ"منقذ"، وبين توجيهاته وتصريحاته الغاضبة، مثل عبارته "نعيش بين المجانين" التي أطلقها، يوم الإثنين، بشأن النخب الأفريقية، تتسبب هذه التصريحات المتناقضة في تشويش موقف باريس، وتزيد من عزلتها عن معسكر الغرب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم سقوط علي بونغو "زعيم النظام الفاسد" الذي لم يتم انتخابه بشكل شفاف العام 2009، ثم مع ذلك أُعيد انتخابه بشكل غير منصف، في عامي 2013 و 2016، ظلت باريس تغض الطرف دائمًا عن تجاوزاته وإخفاقاته، وعُرفت فترة حكمه بـ "أفريقيا الفرنسية"، واشتهرت بالمكر السياسي، والصفقات المشبوهة .

المصدر: صحيفة لو موند