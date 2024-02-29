"أصغر من سني بكثير".. بايدن يكشف مازحاً نتائج فحصه الطبي السنوي
كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، عن نتائج الفحوصات السنوية التي أجراها في وقت سابق اليوم، مؤكداً أنها جيدة وليست مختلفة عن تلك الخاصة بفحوص العام الماضي.
ومازح بايدن الصحفيين قائلاً: "الأطباء يرون أنني أبدو أصغر من سني بكثير.. كل شيء جيد".
ويأتي ذلك في وقت ينصب فيه الاهتمام على مسألتي اللياقة البدنية للرئيس البالغ 81 عاما وقدرته العقلية.
وأكد طبيب بايدن أنه "لا يرى حاجة لخضوع الرئيس لاختبار معرفي لأن أداءه اليومي يبرهن على قدراته"، بحسب البيت الأبيض.
وغادر بايدن البيت الأبيض في وقت مبكر، الأربعاء، لإجراء الفحص في مستشفى عسكري في ضواحي ماريلاند، وعاد لاحقاً بعد بضعة ساعات.
وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن 20 طبيباً شاركوا في الفحص الطبي الروتيني لبايدن في مستشفى "والتر ريد".
وتحظى النتائج باهتمام كبير إذ يسعى بايدن البالغ من العمر 81 عاماً للفوز بفترة جديدة في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الرئاسية.
ويأتي الفحص الدوري هذا العام في الوقت الذي يستعد فيه بايدن والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب (77 عاماً) لمواجهة جديدة محتملة في الانتخابات الرئاسية.
ويتزايد قلق الناخبين إزاء عمر الرئيس الذي سيكون في سن 86 مع انتهاء ولايته الثانية في حال فوزة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتبادل المرشحان الاتهام بالتدهور العقلي. وقالت نيكي هيلي (52 عاما)، وهي آخر منافسة لترامب على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية، إن الرجلين في سن متقدمة أكثر من اللازم بالنسبة لمن يتولى رئاسة الولايات المتحدة ويجب أن يخضعا لاختبارات لقياس مستوى الإدراك.