فقدان 11 شخصًا بعد اندلاع حريق بشرق فرنسا

قالت السلطات المحلية في فرنسا، اليوم الأربعاء، إن 11 شخصًا فقِدوا بعد اندلاع حريق في منزل ريفي لقضاء العطلات في شرق البلاد.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، إنه من المحتمل أن يكون هناك عدة ضحايا بعد أن دمَّر الحريق 300 متر مربع من المبنى الذي تبلغ مساحته 500 متر مربع.

وقال إن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.