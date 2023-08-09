فقدان 11 شخصًا بعد اندلاع حريق بشرق فرنسا
قالت السلطات المحلية في فرنسا، اليوم الأربعاء، إن 11 شخصًا فقِدوا بعد اندلاع حريق في منزل ريفي لقضاء العطلات في شرق البلاد.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، إنه من المحتمل أن يكون هناك عدة ضحايا بعد أن دمَّر الحريق 300 متر مربع من المبنى الذي تبلغ مساحته 500 متر مربع.
وقال إن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.
وأجْلت السلطات 17 شخصًا، ونُقِل أحدُهم إلى المستشفى، وذكرت السلطات أن المفقودين الأحد عشر من البالغين.
واندلع الحريق في الساعة الـ06:30 صباحًا (04:30 بتوقيت غرينتش) في مدينة فينزنايم وسرعان ما أخمدته فرق الإطفاء.