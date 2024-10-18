عقوبات أمريكية على شركتين لإنتاجهما مسيّرات لصالح روسيا

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات تستهدف شركتَين صينيّتَين مرتبطتين بإنتاج طائرات بلا طيار تستخدمها روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وفق فرانس برس.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن هذه العقوبات الأمريكية هي الأولى ضد كيانات صينية "تطوّر وتنتج مباشرةً أنظمة أسلحة كاملة بالشراكة مع شركات روسية".

وتتعلق هذه القرارات بما مجموعه ثلاث شركات - اثنتان في الصين وواحدة في روسيا - وبمواطن روسي واحد، لمشاركتهم في تطوير مسيّرة هجومية بعيدة المدى وصنعها.

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وقالت وزارة الخزانة إن هذه المسيّرة صممها خبراء في الصين وصُنعت في مصانع صينية بالتعاون مع شركات دفاعية روسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر "هذه أول مرة نرى أن شركة صينية صنعت بنفسها سلاحا استخدمته روسيا بعد ذلك في ساحة المعركة" في أوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركات صينية تُزوّد شركات روسية مكونات تُستخدم في صنع أسلحة.

والشركتان الصينيتان المستهدفتان الخميس هما شيامن ليمباخ لمحركات الطائرات وريدلبوس فيكتور إندستري شنتشن، والشركة الروسية ليميتد لايابيليتي كومباني تريدينغ هاوس فيكتور.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي سميث، إن "روسيا تعتمد بشكل متزايد على خبرة كيانات أجنبية وعلى استيراد تقنيات متقدمة لتغذية برنامج أسلحتها وتعزيز حملتها العسكرية ضد أوكرانيا".